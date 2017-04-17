У Тернополі будуть водити гаївки і палити ватру

16/04/2017 Розмір тексту:

Організація “Пласт” запрошує тернополян на Великодні гаївки, веснянки та цікаві забави, щоб прославити Воскресіння Ісуса Христа.

Початок заходу о 11.30 біля Катедрального собору. Наступне місце святкування — Єлисейські поля, де святкова програма розпочнеться о 17:00. У парку ім. Т. Шевченка поблизу причалу будуть організовані гаївки, ігри та козацькі забави, у яких усі бажаючі зможуть взяти участь.

Також буде діяти Великодня ярмарка із робіт ручної роботи та домашньої випічки. Дітки можуть взяти участь у майстер-класах від творчої майстерні “Арт – колесо”. Близько 19.00 відбудеться святкова ватра, яка завершить Великоднє святкування.

Джерело: Доба