У Тернополі будуть водити гаївки і палити ватру

16/04/2017 0
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Організація “Пласт” запрошує тернополян на Великодні гаївки, веснянки та цікаві забави, щоб прославити Воскресіння Ісуса Христа. 

Початок заходу о 11.30 біля Катедрального собору. Наступне місце святкування — Єлисейські поля, де святкова програма розпочнеться о 17:00. У парку ім. Т. Шевченка поблизу причалу будуть організовані гаївки, ігри та козацькі забави, у яких усі бажаючі зможуть взяти участь.

Також буде діяти Великодня ярмарка із робіт ручної роботи та домашньої випічки. Дітки можуть взяти участь у майстер-класах від творчої майстерні “Арт – колесо”. Близько 19.00 відбудеться святкова ватра, яка завершить Великоднє святкування.

Джерело: Доба

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