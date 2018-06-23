У Тернополі будуть судити сутенерку, яка хотіла поділитися з поліцією половиною заробітку

23/06/2018 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.369 КК України (Пропозиція службовій особі, надати їй неправомірну вигоду за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, дії з використанням наданого їй службового становища) стосовно жительки Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженка Донеччини, що зараз проживає у Запоріжжі, звернулася до начальника відділу ГУНП в Тернопільській області із пропозицією надання йому неправомірної вигоди за не перешкоджання їй у зайнятті сутенерством на території м. Тернополя. Жінка, раніше засуджена Тернопільським міськрайонним судом за ч.2 ст.303 КК України, (тобто сутенерство, вчинене щодо кількох осіб, повторно) запропонувала працівнику поліції платити п’ятдесят відсотків щомісячного заробітку від незаконного надання сексуальних послуг, за умови не складання протоколів на повій.

Посадовець рапортом повідомив про незаконну пропозицію свого безпосереднього керівника.

Надалі підозрювана, перебуваючи на території залізничного вокзалу, що на Привокзальній площі, 1 в м. Тернополі ще раз зустрілася із поліцейським та знову запропонувала неправомірну вигоду.

Начальник відділу поліції , будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями та використовуючи свої службові повноваження міг сприяти підозрюваній у вирішенні питання щодо не проведення заходів на виявлення та документування її дії по забезпеченню зайняттям проституцією інших осіб на території обласного центру, однак поліцейський відмовився отримувати будь-яку неправомірну вигоду від правопорушниці. Незаконні дії жінки задокументували правоохоронці.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт затверджено прокурором та скеровано до Тернопільського міськрайонного суду.