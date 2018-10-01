У Тернополі будуть судити шахраїв, котрі виманили у людей понад мільйон гривень
01/10/2018 0
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Прокуратурою Тернопільської області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 6 учасників організованої групи, яка впродовж 2013-2016 років, діючи у м. Тернопіль, шляхом обману заволоділа коштами громадян на загальну суму понад 1 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Більше 60 людей обдурили шахраї створеної ними фірми, які під приводом укладення договору фінансового лізингу, за вартістю нижче ринкових цін, видурювали у потенційних покупців суми коштів від 20 до 70 тис грн. Розслідування завершено.
Учасникам злочинного угруповання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) загрожує покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.
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