У Тернополі будуть судити шахраїв, котрі виманили у людей понад мільйон гривень

01/10/2018 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 6 учасників організованої групи, яка впродовж 2013-2016 років, діючи у м. Тернопіль, шляхом обману заволоділа коштами громадян на загальну суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Більше 60 людей обдурили шахраї створеної ними фірми, які під приводом укладення договору фінансового лізингу, за вартістю нижче ринкових цін, видурювали у потенційних покупців суми коштів від 20 до 70 тис грн. Розслідування завершено.

Учасникам злочинного угруповання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) загрожує покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.