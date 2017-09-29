У Тернополі будуть судити продавців “вкусних сладостєй”

29/09/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.2 ст.306 КК України (Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, вчинені повторно).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 4 особи впродовж 2016-2017 років здійснювали збут психотропних речовин на території м. Тернополя через мережу Інтернет, шляхом прийняття замовлення у месенджерах “Telegram” та інших соцмережах і переказ грошей на банківські картки.

Організатором групи був тернополянин, який безпосередньо керував підготовкою і вчиненням злочинів, а також прихованням його слідів. Він забезпечував функціонування мережевих ресурсів, платіжних інструментів, відкриття поточних карткових рахунків у банківських установах та заходи конспірації наркоторговців. Інші учасники групи, відповідно розподілених між собою ролей, за допомогою Інтернет сторінки у мобільному додатку “TELEGRAM” під ніком «Вкусные сладости» приймали замовлення на психотропні речовини, надавали клієнтам інформацію про наявність наркотичних засобів, їх вид, ціну, спосіб оплати та місця знаходження тайників (закладок), безконтактно збували наркотичні засоби і психотропні речовини, зберігаючи їх за місцем проживання.

В ході досудового слідства під час обшуків за місцем проживання наркоторговців виявлено та вилучено грошові кошти у сумі близько 40 000 грн, розфасовані пакети із амфетаміном, коноплею, ваги лабораторні та інші предмети. Розслідування провадження завершено, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.