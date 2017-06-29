У Тернополі будуть судити продавців “смачних солодощів”

29/06/2017 0
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Прокуратурою Тернопільської області повідомлено про підозру чотирьом учасникам  організованої групи  за ч. 3 ст.307 КК України (зберігання з метою збуту, а також незаконний  збут психотропних речовин, вчинений повторно, організованою групою в особливо великих розмірах).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що четверо жителів Тернопільщини з метою власного збагачення здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин  особам, схильним до їх вживання,  в особливо великих розмірах через мережу «Telegram», рекламуючи недозволені препарати під назвою «Вкусные сладости».  Товар наркоторговці продавали дистанційно. Покупець заходив на сайт, замовляв продукт, оплачував вартість і отримував інформацію про те, де забрати сировину. У такий спосіб  збували  «амфетамін», «екстазі» та інші, заборонені до продажу препарати.

У лютому  2017 року зловмисники були затримані правоохоронцями.  Усі вони  перебувають під вартою. Всього, за час своєї протиправної діяльності з червня 2016 по лютий 2017 р. зловмисники  здійснили збут наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі на суму більше 1 млн грн. Розслідування злочину – на стадії завершення.

 

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