У Тернополі будуть судити продавців “смачних солодощів”

29/06/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи за ч. 3 ст.307 КК України (зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно, організованою групою в особливо великих розмірах).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що четверо жителів Тернопільщини з метою власного збагачення здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам, схильним до їх вживання, в особливо великих розмірах через мережу «Telegram», рекламуючи недозволені препарати під назвою «Вкусные сладости». Товар наркоторговці продавали дистанційно. Покупець заходив на сайт, замовляв продукт, оплачував вартість і отримував інформацію про те, де забрати сировину. У такий спосіб збували «амфетамін», «екстазі» та інші, заборонені до продажу препарати.

У лютому 2017 року зловмисники були затримані правоохоронцями. Усі вони перебувають під вартою. Всього, за час своєї протиправної діяльності з червня 2016 по лютий 2017 р. зловмисники здійснили збут наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі на суму більше 1 млн грн. Розслідування злочину – на стадії завершення.