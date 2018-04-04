У Тернополі будуть судити працівницю університету, яка здала в ломбард 16 комп’ютерів

04/04/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до Тернопільського міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1,3 ст.191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її відання, вчинене повторно).

Досудовим слідством встановлено, що впродовж  грудня 2017 року-лютого 2018 року матеріально відповідальна особа  одного з  вищих  навчальних  закладів м.Тернополя, розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, умисно, з корисливих мотивів привласнила  16 одиниць комп’ютерної  техніки, яку надалі  здала в ломбард, чим завдала університетові шкоду на загальну суму понад  28 тис  грн.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, розслідування завершено.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,449 / 11.41m