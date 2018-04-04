У Тернополі будуть судити працівницю університету, яка здала в ломбард 16 комп’ютерів

04/04/2018 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до Тернопільського міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1,3 ст.191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її відання, вчинене повторно).

Досудовим слідством встановлено, що впродовж грудня 2017 року-лютого 2018 року матеріально відповідальна особа одного з вищих навчальних закладів м.Тернополя, розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, умисно, з корисливих мотивів привласнила 16 одиниць комп’ютерної техніки, яку надалі здала в ломбард, чим завдала університетові шкоду на загальну суму понад 28 тис грн.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, розслідування завершено.