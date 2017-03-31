У Тернополі будуть судити посадовців, які розкрадали ліси

31/03/2017 Розмір тексту:

Два кримінальні провадження щодо лісових господарств завершили розслідувати у прокуратурі Тернопільської області і 30 березня направили до суду. Про це під час брифінгу 31 березня повідомив заступник прокурора Тернопільської області Ігор Мукан.

– Прокуратурою області розслідувалися і розслідуються ряд кримінальних проваджень у сфері лісового господарства області, – розповів Ігор Мукан. – Вже є результати щодо винних осіб, які займалися розкраданням, неналежним чином виконували свої функціональні обов’язки, що призвело до вирубки лісових насаджень. 30 березня прокуратура області скерувала обвинувальний акт щодо однієї особи Бережанського державного агропромислового підприємства. Це лісник, який обвинувачується прокуратурою у службовій недбалості. Упродовж 2015-2016 років було виявлено значну кількість порубок лісових насаджень на суму майже 80 тисяч гривень. Ця особа зобов’язана була, ввірені їй лісові ділянки охороняти і контролювати на предмет незаконних порубок лісових насаджень. Він цим не займався, і у зв’язку із його халатністю тепер буде відповідати перед судом і відшкодовувати заподіяні своїми діями збитки. Завершено розслідування у ще одному кримінальному провадженні щодо Бучацького державного лісового господарства. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час ревізії на складі виявили недостачу понад тисячу метрів кубічних лісової деревини різних порід. Збитки становлять понад один мільйон 200 тисяч гривень. За цим фактом було порушене кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені за попередньою змовою групою осіб. Тепер його завершено і скеровано також до суду. Ці кримінальні провадження були розпочаті минулого року, було проведено приблизно 40 обшуків і в лісників, і в директорів лісогосподарств.

За халатність передбачене покарання від 3 років позбавлення волі, а за частиною 3 статті 191 ККУ – позбавлення волі від 8 років. У прокуратурі розслідується ще чотири кримінальні провадження, втому числі по Монастириському і Підгаєцькому лісогосподарствах. Заступник прокурора також подякував активістам Ігорю Василіву та Івану Ковалику за допомогу у виявленні зловживань у сфері лісогосподарства.

Ольга Трач

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