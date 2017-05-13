У Тернополі будуть судити організатора підпільних казино

13/05/2017 0
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Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).

Розслідуванням встановлено, що впродовж листопада – грудня 2016 року тернополянин  організував роботу 2 закладів по наданню послуг грального бізнесу у м. Тернополі по вул. Мазепи та просп. Злуки.

У грудні 2016 року  їх діяльність припинили правоохоронці. Під час обшуків у  ігрових залах вилучено 45 комп‘ютерів, 2 термінали,  понад 75 тис. грн. – суму одноденного заробітку закладів.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, санкція статті, інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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