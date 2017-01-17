У Тернополі будуть судити “Доктора Пі”

17/01/2017 Розмір тексту:

В апеляційному суді Тернопільської області починається розгляд апеляційної скарги Слюсарчука А.Т.

Про це повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Як ідеться у повідомленні, Сихівським районним судом м. Львова Слюсарчука А.Т. визнано винним за ч. 1 ст. 119, ст. 138, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч. ст. 4 ст. 358 КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Обвинувачений з вироком не погодився та оскаржив його у суді апеляційної інстанції.