У Тернополі будуть співати файні пісні для Ісуса

21/02/2017 Розмір тексту:

Вперше у Тернополі організовують конкурс християнської пісні.

«Файна пісня для Ісуса», – під такою назвою стартує на Тернопільщині конкурс, приурочений 500-річчю Реформації. Нагадаємо, відповідний ювілей в Україні відзначають за підтримки Президента. Таким чином влада на державному рівні планує надати більше можливостей для протестантських церков.

У конкурсі братимуть участь талановиті люди краю. Обов’язкова умова – пісня християнського змісту. Перший етап конкурсу відбудеться 25-го лютого о десятій годині у церкві «Відродження» за адресою м. Тернопіль вул. Текстильна 2 а.

Для участі у конкурсі «Файна пісня для Ісуса» зареєструвалося півсотні талановитих співаків. Вони докладатимуть усіх зусиль, щоб пісня для Ісуса прозвучала якнайкраще.

«У наших церквах є багато талановитих людей, які мають сильні голоси. Ми хочемо про цих людей дізнатися більше, щоб можна було дати їм можливість використовувати свій талант для Бога. Загалом мета цього конкурсу – прославити Ісуса своїм талантом. Конкурс складатиметься з чотирьох турів: перший – християнська пісня вільної тематики, другий – пісня-молитва за Україну, третій – пісня Пасхальної тематики, четвертий – власне про Реформацію. Оцінюватиме вокалістів кваліфіковане журі, до якого входитимуть відомі люди Тернополя, які розуміються на вокалі. Кращі виконавці зможуть записати свої пісні. Переможці братимуть участь у конкурсі в Одесі», – розповідає співорганізатор конкурсу Лідія Волощук.

На конкурсі «Файна пісня для Ісуса» оберуть найсильніший голос Тернопільщини.