У Тернополі будуть охороняти фонтани від вандалів

19/06/2017 Розмір тексту:

Тернопіль має 12 фонтанів, після зими кожен із них потребує часткового ремонту. Інколи деталі псуються від часу, але зазвичай фонтанам шкодять вандали.

Комунальники оглянули водограї, підготували необхідні документи, які незабаром дозволять привести у справність механізми фонтанів.

З міського бюджету на ці роботи виділять півмільйона гривень.

Начальник управління житлово-комунального господарства і благоустрою міської ради Олег Соколовський розповів “Тернопіль наживо”, що в місті започаткують систему спостереження за фонтанами. Це означає, що спеціальні люди слідкуватимуть за роботою міських водограїв.

Вони не допускатимуть викрадення форсунок (насадок – прим.ред), нищення їх та засмічування фонтанів.