У Тернополі будуть битися українці і поляки

16/06/2017 Розмір тексту:

Турнір із фрі-файту за участю бійців з України і Польщі відбудеться у Тернополі. Змагання складатиметься з 12-ти поєдинків. Тернопіль представлятимуть атлети з клубу «Характерник».

Спортсмени змагатимуться за українськими правилами, які частково відрізняються від польських. Відтак колегам із сусідньої країни доведеться дещо підлаштовуватися.

«Фрі-файт в Україні – трохи відрізняється від фрі-файту в Польщі. Але в загальному нашим колегам чогось нового вчитися не доведеться. Лише треба буде трохи підлаштуватися. Це міжнародний турнір, він відбудеться у торгово-розважальному центрі Тернополя, складатиметься з 12-ти поєдинків. Наше місто буде представляти «Хрещатик». Будемо раді бачити тернополян, які прийдуть підтримати свою улюблену команду. Загалом фрі-файт зараз в Україні набуває популярності, і в Тернополі ця боротьба також розвивається», – розповідає голова всеукраїнської федерації Free fight, контактних єдиноборств змішаних бойових мистецтв, керівник Тернопільського клубу “Характерник” Валерій Чоботар.

Тож у суботу, 17 червня тернополян запрошують на міжнародний турнір з фрі-файту «Битва за честь».

Софія Романська