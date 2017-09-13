У Тернополі будівельник впав на арматуру і його засипало землею

13/09/2017 Розмір тексту:

Нещасний випадок трапився вчора на вулиці Смакули. Очевидці розповідають, що тернополянин отримав виробничу травму на будівельному майданчику.

Чоловік ненароком впав на арматуру, де його засипало землею по грудну клітку. Зараз постраждалий знаходиться в університетській лікарні, повідомляє Доба.

За словами медиків, пацієнтові 28 років. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, закриту травму живота та грудної клітки.