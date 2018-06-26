У Тернополі буде “велика битва” гонщиків за звання Чемпіона світу

26/06/2018 Розмір тексту:

Чемпіонат світу з водно-моторних видів спорту відбудеться у Тернополі 24-26 серпня. Цього року змагання на Тернопільському ставі будуть особливими. Вперше за історію міста та історію Національної федерації водно-моторного спорту в одному місці буде проведено одразу три етапи Чемпіонату світу у класах: F-125, F-250 та F-500.

– Наші земляки мали можливість у минулому році бачити усі ці три класи човнів, але тоді в статусі Чемпіонату світу відбувалася тільки одна гонка – у класі F-500, а цього року таких гонок буде три у різних класах, – відзначив Віктор Шемчук, Президент Національної федерації водно-моторного спорту України. – Це буде гарне видовище. Уже відкрито реєстрацію учасників, і ми маємо вже перших чотирьох зареєстрованих – це представники Італії, Австрії, Німеччини і Польщі. Зареєструвався на змагання і діючий чемпіон світу у класі F-125. Традиційно Тернопіль є складним для гонщиків, він розташований високо над рівнем моря, тут необхідні зовсім інші налаштування для човнів, для спортсменів це великий виклик. Зважаючи на спілкування, яке спортсмени ведуть між собою, з партнерами, з розробниками двигунів, гвинтів та іншого спортивного інвентаря, на сторінці Чемпіонату у фейсбуці, думаю, що у Тернополі буде велика битва гонщиків за звання Чемпіона світу.

Національний організаційний комітет з проведення змагань уже розпочав роботу у Тернополі. Його учасники ознайомилися з інфраструктурою, провели нараду з усіма міськими службами з приводу того, як все має бути організовано, перевірили безпеку та всі можливості організовані і містом, і Федерацією.

– Активна підготовка триватиме до самого початку змагань та вже сьогодні говоримо про те, що місто готове до їх проведення, – каже Віктор Шемчук. – Це вже четвертий чемпіонат, який ми проводимо у Тернополі, і всі попередні чемпіонати були визнані Міжнародним водно-моторним союзом подією року у водно-моторному спорті, тому маємо надію, що цього року проведемо його також на належному рівні. Подальші наші дії направлені на те, щоб ми більше використовували інфраструктуру Тернополя, як столиці водно-моторного спорту України. Маємо надію, що нам вдасться залучити ще кілька чемпіонатів до Тернополя. Поки що ведемо перемовини з цього приводу з Міжнародним водно-моторним союзом, але сподіваюся, що наступного року матимемо позитивний результат.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що цього року святкування пов’язані з Днем Незалежності та Днем міста будуть зосереджені саме на час проведення перегонів на водно-моторних човнах.

– Цього року змагання будуть набагато вищого класу, ніж у попередні роки, – сказав Сергій Надал. – І всі святкові заходи з нагоди Дня міста і Дня Незалежності ми максимально зміщаємо на дні проведення чемпіонату. З 24 по 26 серпня у парку Шевченка проходитимуть усі святкові заходи, концерти, щоб тернополяни мали можливість максимально відзначити День міста, гарно провести час і подивитися видовищні змагання. До змагань ми завершимо ремонтні роботи у парку Шевченка. Там будуть оновлені пішохідні доріжки навколо острівця «Чайка», також плануємо зробити для тернополян ще один подарунок – новий фонтан на Тернопільському ставі. Підприємці, які зацікавлені у власній рекламі, можуть виступити спонсорами у проведенні змагань. Для кого це є цікавим, звертайтеся до прес-служби міської ради, реквізити благодійного рахунку є розміщені на сайті ТМР, і кожен бажаючий може долучитися до фінансування проведення змагань і святкових заходів у Тернополі.

Ольга Трач

Фото автора