У Тернополі буде концерт на… залізничному вокзалі

28/12/2016 Розмір тексту:

На другий день Різдвяних свят, восьмого січня, на Тернопільському залізничному вокзалі запланований концерт Муніципального Галицького оркестру. Урочистості відбудуться на другому поверсі залу очікування о дев’ятнадцятій годині.

Муніципальний Галицький оркестр щорічно вітає тернополян і гостей міста на залізничному вокзалі. Різдво-2017 винятком не буде. Жителів краю запрошують на концерт: вхід вільний.

«Будемо раді привітати жителів Тернопільщини та гостей з інших регіонів з Різдвом Христовим – великим християнським святом. Розпочнеться все о дев’ятнадцятій годині восьмого січня. Тернополяни зможуть почути відомі колядки та щедрівки, а також класичні світові композиції. На нашу думку, це досить добра традиція – вітати мандрівників на Тернопільському залізничному вокзалі. Ми започаткували цю традицію ще у 2011-му році, це було вперше в Україні. Концерт має умовну назву «Для тих, хто в дорозі». Загальна мета – створити Різдвяну атмосферу скрізь, а особливо для тих, хто десь подорожує. Хочеться, щоб люди повезли цей настрій далі в інші міста», – каже ведуча концерту Олена Лайко.

Нагадаємо, Муніципальний Галицький оркестр таким чином вітає тернополян вже шостий рік поспіль. Жителям Тернополя пропонують приєднуватися до урочистостей.