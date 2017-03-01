У Тернополі боксерський турнір завершився трагедією. ВІДЕО

28/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі під час любительських боїв з боксу 17-річний юнак впав у кому.

Хлопець займався фрі-файтом і не мав досвіду боксування. Його тренер та батьки мають купу претензій до організаторів змагань. Адже, юнак не мав дозволу від лікарів на участь у боях, заборонив йому це робити і тренер з фрі-файту. Також не було письмового дозволу від батьків неповнолітнього.

Детальніше – у випуску ТСН.