У Тернополі боксерський турнір завершився трагедією. ВІДЕО
28/02/2017 2
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У Тернополі під час любительських боїв з боксу 17-річний юнак впав у кому.
Хлопець займався фрі-файтом і не мав досвіду боксування. Його тренер та батьки мають купу претензій до організаторів змагань. Адже, юнак не мав дозволу від лікарів на участь у боях, заборонив йому це робити і тренер з фрі-файту. Також не було письмового дозволу від батьків неповнолітнього.
Детальніше – у випуску ТСН.
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Коментарі (2)
Анон01/03/2017
там ще по-ходу тато атошнік, чому журналісти пропустили таку важливу інформацію?
Common sense201/03/2017
Отже – маємо відмороженого як і всі учасники характерника, пацана.
Маємо клуб характерник, який промиває мізки дітям на тему ОУН-УПА, ходить на смолоскипні ходи і всі інші види єресі (це можна самому перевірити в інеті)
Маємо аматорський турнір Шухевича
І увага – вони були не в курсі….. хоча найчастіше організовують таке самі
Той клуб готував тітушок для свободи, це всі знають…
а батьки навіть не в курсі де їх син буває – то взагалі, браво….