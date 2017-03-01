У Тернополі боксерський турнір завершився трагедією. ВІДЕО

28/02/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернополі під час любительських боїв з боксу 17-річний юнак впав у кому.

Хлопець займався фрі-файтом і не мав досвіду боксування. Його тренер та батьки мають купу претензій до організаторів змагань. Адже, юнак не мав дозволу від лікарів на участь у боях, заборонив йому це робити і тренер з фрі-файту. Також не було письмового дозволу від батьків неповнолітнього.

Детальніше – у випуску ТСН.

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,277 / 9.45m