У Тернополі боксерський турнір завершився трагедією. ВІДЕО
28/02/2017 0
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У Тернополі під час любительських боїв з боксу 17-річний юнак впав у кому.
Хлопець займався фрі-файтом і не мав досвіду боксування. Його тренер та батьки мають купу претензій до організаторів змагань. Адже, юнак не мав дозволу від лікарів на участь у боях, заборонив йому це робити і тренер з фрі-файту. Також не було письмового дозволу від батьків неповнолітнього.
Детальніше – у випуску ТСН.
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