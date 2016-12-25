У Тернополі бізнесмени влаштували “розбірки”. У хід пішла зброя

24/12/2016 1
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Повідомлення про те, що в селі Біла на вулиці Бродівська бічна, на території приватного підприємства невідомий погрожує зброєю, надійшло на лінію “102″ 23 грудня близько 13:00.

На місце виклику виїжджав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативної групи. Після огляду території поліцейські побачили чоловіка зі зброєю. Останній здійснював постріли у повітря, а потім почав спрямовувати предмет, схожий на зброю, у бік правоохоронців.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого відділу Тернопільського відділення поліції Віктора Сніжка, йому запропонували скласти зброю та здатися. Дебошир погодився і виконав усі вимоги поліцейських.

У ході перевірки стало відомо, що конфлікт виник між двома підприємцями. Бізнесмени не змогли дійти згоди щодо меж земельних ділянок. Владнати непорозуміння один з учасників конфлікту вирішив за допомогою зброї, вистреливши у повітря.

Власник карабіну дозволив правоохоронцям оглянути територію, показав їм дозвіл на зброю, а також віддав добровільно усі набої. Вилучене слідчі передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Подію поліцейські внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 129 частина 1 ККУ – погроза вбивством. Триває слідство.

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Коментарі (1)

Землемір із стажем

25/12/2016

Ще трохи і вцілому районі будуть стріляти якщо міліції і прокуратура не наведе порядок в земельних питаннях та не займеться тупою земельною мафією.

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