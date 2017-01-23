У Тернополі біля супермаркету агресивний пітбуль до крові покусав алабая

23/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі один агресивний собака накинувся на іншого. Зчепилися не якісь бездомні тварини, а породисті.

Сталося це в людному місці – біля супермаркету. Дехто з людей навіть наважився розборонити агресивних собак. Про це в соцмережах повідомив Олег Синовець.

“Поблизу «Сільпо» що на вул. 15 квітня агресивний пітбуль сильно покусав алабая.

Свідки події розповідають, що випадково перехожі люди допомагали звільняти собаку породи алабай від мертвої хватки підбуля. Патрульні поводилися як звичайні глядачі, жодної дії по звільненню від них не бачили. Зі слів мешканців даного району господар агресивного підбуля постійно вигулює собаку на дитячому та шкільному майданчику.

В даний час собака знаходиться у ветеринара. Допоможіть знайти господарів! Контактна особа: Яна 0976712194; 0972274351″, – написав Синовець під розміщеним фото.

Джерело: 0352.ua