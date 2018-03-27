У Тернополі біля річки знайшли мінометну міну

27/03/2018 0
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26 березня о 10:05 поблизу річки Серет у місті Тернопіль виявлено мінометну міну ММ-82 часів Другої світової війни.

У цей же день о 13:00 виявлено два артилерійських снаряди, калібром 76 мм часів Другої світової війни у селі Соснів Теребовлянського району. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

О 13:40 у селі Антонівці Шумського району виявили мінометну міну, калібром 82 мм часів Другої світової війни.

Небезпечні знахідки вилучені фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

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