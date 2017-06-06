У Тернополі біля будинку згорів… диван

06/06/2017 0
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Пожежа сталася 3 червня на вулиці Купчинського, 1б.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, старий диван стояв біля житлового будинку.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом.

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