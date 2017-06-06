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У Тернополі біля будинку згорів… диван
06/06/2017 0
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Пожежа сталася 3 червня на вулиці Купчинського, 1б.
Як повідомляють в управлінні ДСНС, старий диван стояв біля житлового будинку.
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом.
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