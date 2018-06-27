У Тернополі більшає аварій за участю велосипедистів

27/06/2018 Розмір тексту:

Вісім аварій за участю велосипедистів зафіксували на Тернопільщині патрульні поліцейські. Двоє водіїв двоколісного транспорту травмувалися. Як стверджують правоохоронці, у літній період нещасних випадків з участю велосипедистів більшає.

До аварій призводить порушення правил дорожнього руху, – наголошують у поліції. Відтак тернопільським велосипедистам радять насамперед вивчити їх, а тоді вирушати в дорогу.

«За три місяці зафіксовано 8 аварій за участі велосипедистів, у яких 2 осіб травмовано. Недотримання норм елементарної поведінки на дорозі може призвести до шокуючи наслідків. Тому ми наголошуємо на основних правилах велосипедистів:

на велосипедах дозволяється їздити особам, які досягли 14-річного віку; велосипед повинен бути обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду-червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар; і найголовніше, не важливо яким транспортним засобом ви керуєте, лише неухильне дотримання Правил дорожнього руху – запорука комфорту та безпеки на автодорогах», – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська.

До слова, патрульні області розпочали рейди найбільш віддаленими населеними пунктами щодо виявлення порушників правил дорожнього руху.

Софія Романська