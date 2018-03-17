У Тернополі бійцям АТО замість землі даватимуть гроші. ВІДЕО

17/03/2018 Розмір тексту:

75 тисяч гривень замість земельної ділянки даватимуть учасникам АТО, які стоять у черзі на землю – відповідне рішення сьогодні прийняли на сесії Тернопільської міськради.

На даний час у Тернополі вже є 900 учасників антитерористичної операції, війна не закінчується і їх кількість постійно збільшується. А от землі для усіх не вистачає.

Також на сесії міської ради представили трьох нових депутатів, внесли зміни до бюджету на 2018 рік, і розглянули ряд інших питань, повідомляє TV-4.