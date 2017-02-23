У Тернополі бійці АТО знімають стрес… розмальовками

23/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі запровадили бібліотерапію для бійців АТО. В міській бібліотеці проводять різноманітні антистресові заняття: літературні читання, співи, розфарбовування картин. Бійці кажуть: це допомагає розслабитися, заспокоює і налаштовує на позитив.

Загалом у Тернополі вже більше року реалізовують програму адаптації учасників АТО. Вони збираються у міській бібліотеці та разом з психологами долають пережитий стрес на війні.

«За допомогою цих занять бійці звільняються від певного психологічного напруження, яке з’явилося через пережиту війну. Бійці приходять часто зі своїми рідними, оскільки у них також є певний стрес, пов’язаний з війною. Вдячні бібліотеці, всім працівникам за роботу, за допомогу нашим бійцям. Хочу сказати, що психологічні проблеми можуть мати серйозні наслідки, якщо їх не виявляти і не лікувати відразу», – каже психолог Тетяна Ільницька.

Нагадаємо, з бійцями працюють психологи з громадської організації «Крок назустріч». Вони консультують, як звільнитися від стресів. Заняття проводять щонеділі.