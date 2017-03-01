У Тернополі батьки викликали поліцію до власного сина
01/03/2017 0
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«Син у нетверезому стані вчиняє скандал», – таке повідомлення надійшло патрульним близько 2-ї години ночі, 28 лютого.
Інспектори прибули за вказаною адресою на провулок Садовий. Заявник поскаржився патрульним, що син погрожує фізичною розправою, кричить і нецензурно лається. Додому прийшов напідпитку.
Патрульні забрали дебошира в обласний наркодиспансер, щоб освідувати. Однак проходити тест на визначення ступеню алкогольного сп’яніння громадянин відмовився.
Після того, охоронці порядку доправили правопорушника до відділку поліції, де склали на нього протокол за ст.173-2 КУпАП (Вчинення насильства у сім’ї).
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