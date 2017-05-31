У Тернополі батько жорстоко побив власну доньку

31/05/2017 0
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У Тернополі рятували 20-річну дівчину, яку побив рідний батько.

Сумний інцидент трапився 25 травня близько одинадцятої години вечора на вулиці Леся Курбаса, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

Під час сварки чоловік вдарив доньку кулаком по голові.

Медики швидкої, які прибули на виклик, діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забій скроневої ділянки голови.

Дівчину доставили в нейрохірургічне відділення університетської лікарні.

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