У Тернополі батько-зек втягнув у злодійське ремесло доньку

14/09/2017 Розмір тексту:

Перед судом постане сімнадцятирічна тернополянка. Дівчині інкримінують статтю 190 частину 2 ККУ – шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Неповнолітня разом зі своїм батьком, який відбуває покаранння у місцях позбавлення волі за наркозлочини та крадіжки, обдурювали людей, – розповідає начальник сектору відділу кримінальної поліції Віктор Демчан.

За його словами, родичі шукали на сайтах оголошень дороговартісний, але не об’ємний товар. Батько з в’язниці у сусідній області телефонував власнику, домовлявся про зустріч. Проте попереджав, що за покупкою прийде його донька, оскільки він за межами міста, а розрахунок буде через картку.

Коли під час передачі товару на номер продавця приходило смс-повідомлення про зарахування коштів, дівчині віддавали покупку. Наразі відомо, що жертвами шахраїв стали власники ноутбука та мобільного телефону “АЙФОН 5″.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці вийшли на слід дівчини. Вона телефон повернула і заявила, що піти на злочин її спонукав батько. Оперативники перевіряють причетність тернополянки до скоєння аналогічних злочинів, повідомляють у поліції.