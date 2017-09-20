У Тернополі бармен обікрав заклад, у якому працював

20/09/2017 0
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Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції мешканцю обласного центру. Молодик обікрав свого роботодавця.

З заявою про крадіжку до працівників поліції у звернувся власник одного з розважальних закладів міста. Розповів, що з каси бару вночі зникла чимала сума грошей, а в скоєнні протиправного він підозрює одного з працівників.

Поліцейські підтвердили підозри підприємця. Злодієм виявився 29-річний тернополянин, який проходив стажування на бармена. Закон він порушує не вперше, в минулому вже відбував покарання за скоєння майнових злочинів. Молодик вже після закриття закладу забрав з  сейфу одинадцять тисяч гривень, однак гроші витратити не встиг, його оперативно розшукали поліцейські.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ– крадіжка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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