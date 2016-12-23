У Тернополі азербайджанець торгував нелегальними ялинками. ФОТО

Зазначимо, що для законного ведення торгівлі новорічними деревцями у продавців мають бути транспортна накладна, дозвіл екоінспекції та маркування кожного дерева.

Також сьогодні патрульні поліцейські виявили на Мазепи чоловіка, який торгував ялинками у не спеціально відведеному для цього місці.

В обох випадках патрульні викликали екоінспекцію та слідчо-оперативну групу для складання відповідних матеріалів.