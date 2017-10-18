У Тернополі автомобіль збив жінку-поліцейського

18/10/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилася близько 12.00 на вул. Будного неподалік заправки “Укрнафта”. Потерпілу забрала “швидка”.

На місці аварії утворився затор, оскільки патрульні перекрили частину смуги, де водій авто збив дівчину. Авто стоїть на узбіччі. На дорозі лежить сумка постраждалої, а саму дівчину забрали у лікарню,повідомляє “20 хвилин“.

– Водій авто Citroen Jumpy збив 23-річну дівчину на пішохідному переході на вулиці Будного поблизу заправки “Укрнафта”, – повідомляють в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Зараз патрульні освідчують водія на алкоголь.

Як повідомили згодом у поліції, водій збив слідчого, яка приїхала на місце злочину.

– Інформація про крадіжку з автомобіля на вулиці Будного у Тернополі надійшла на лінію “102″ 17 жовтня о 10:00, – повідомляють у поліції. – Невідомий із салону авто викрав рюкзак.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. При огляді місця події правоохоронці з’ясували, що викрадена річ може знаходитися неподалік – навпроти в лісопосадці.

– Оглянути її пішла слідча відділу розслідування злочинів учинених дітьми, – повідомляють в поліції. – Уже повертаючись назад жінку на пішохідному переході збив водій авто Citroen Jumpy. Водій каже, що не помітив перехожу, оскільки оглядовість проїжджої частини йому закрило інше авто.

Потерпілу бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. У жінки політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс, рвана рана лобу, рани грудної клітки та закриті перелом ребра.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.