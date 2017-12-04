У Тернополі автомобіль збив молодого чоловіка

04/12/2017 Розмір тексту:

У Тернополі автомобіль збив 26-річного чоловіка, коли він переходив дорогу.

Аварія сталася вчора, 3 грудня, близько другої години дня на вулиці Малишка неподалік ресторану “Шанхай”, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. У післяінсультному стані чоловіка доставили в університетську лікарню.