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У Тернополі автомобіль “лупанув” маршрутку. ФОТО
03/07/2017 0
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“Volkswagen Golf” врізався ззаду в маршрутку №22 на зупинці громадського транспорту на Збаразькій, 3 липня близько 13:00.
Наразі на кільці біля фабрики меблів “Нова” затори, повідомляє “20 хвилин“.
Серед пасажирів легківки та маршрутки, на щастя, постраждалих немає.
– Я стояв на зупинці, як почув, що ззаді щось лупануло, – каже водій маршрутки. – На щастя, ніхто не постраждав. Чекаємо на патрульних, щоб оформили ДТП.
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