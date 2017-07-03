У Тернополі автомобіль “лупанув” маршрутку. ФОТО

03/07/2017 Розмір тексту:

“Volkswagen Golf” врізався ззаду в маршрутку №22 на зупинці громадського транспорту на Збаразькій, 3 липня близько 13:00.

Наразі на кільці біля фабрики меблів “Нова” затори, повідомляє “20 хвилин“.

Серед пасажирів легківки та маршрутки, на щастя, постраждалих немає.

– Я стояв на зупинці, як почув, що ззаді щось лупануло, – каже водій маршрутки. – На щастя, ніхто не постраждав. Чекаємо на патрульних, щоб оформили ДТП.