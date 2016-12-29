Для проведення запобіжних заходів на місце події залучалось чергове відділення АРЧ АРЗ СП Управління.
У Тернополі автомобіль ледь не злетів в урвище
29/12/2016 0
Розмір тексту:
У Тернополі автомобіль ледь не впав у провалля.
Керуючи автомобілем «Deawoo Sens», водій не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя. В результаті цього виникла загроза падіння автомобіля в обрив.
Дорожньо-транспотрна пригода трапилася 28 грудня на вул. Яреми, 16 у Тернополі, повідомляє сайт vision.ternopil.ua.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Адміністратор офісу
Менеджер з логістики