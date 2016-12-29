У Тернополі автомобіль ледь не злетів в урвище

Керуючи автомобілем «Deawoo Sens», водій не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя. В результаті цього виникла загроза падіння автомобіля в обрив.

Дорожньо-транспотрна пригода трапилася 28 грудня на вул. Яреми, 16 у Тернополі, повідомляє сайт vision.ternopil.ua.