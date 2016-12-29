У Тернополі автомобіль ледь не злетів в урвище

29/12/2016 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернополі автомобіль ледь не впав у провалля.

Керуючи автомобілем «Deawoo Sens», водій не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя. В результаті цього виникла загроза падіння автомобіля в обрив.

Дорожньо-транспотрна пригода трапилася 28 грудня  на вул. Яреми, 16 у Тернополі, повідомляє сайт vision.ternopil.ua.

Для проведення запобіжних заходів на місце події залучалось чергове відділення АРЧ АРЗ СП Управління.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Коли варто святкувати Різдво?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,285 / 9.49m