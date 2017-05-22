У Тернополі “ас” паркування заблокував автомобіль “швидкої”. ФОТО

22/05/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, близько 11 години, на службу 102 зателефонував лікар і повідомив, що карета швидкої не може виїхати з бульвару Шевченка, через те, що автомобіль Volkswagen Transporter неправильно припаркований.

Інспектори за кілька хвилин виїхали на місце події. Водія-правопорушника на місці не було. Відтак патрульні прийняли рішення евакуювати автомобіль. Вони залишили власнику повідомлення про те, що автомобіль доставлений на арештмайданчик.