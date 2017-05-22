У Тернополі “ас” паркування заблокував автомобіль “швидкої”. ФОТО

22/05/2017 0
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Сьогодні, близько 11 години, на службу 102 зателефонував лікар і повідомив, що карета швидкої не може виїхати з бульвару Шевченка, через те, що автомобіль Volkswagen Transporter неправильно припаркований.

Інспектори за кілька хвилин виїхали на місце події. Водія-правопорушника на місці не було. Відтак патрульні прийняли рішення евакуювати автомобіль. Вони залишили власнику повідомлення про те, що автомобіль доставлений на арештмайданчик.

Окрім того, за порушення правил дорожнього руху водієві Volkswagen Transporter загрожує штраф у розмірі 510 гривень, повідомляють у патрульній поліції.

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