У Тернополі археологи досліджуватимуть підземелля і територію біля замку

18/04/2017 Розмір тексту:

Дослідження підземель та території навколо Тернопільського замку розпочнуть незабаром спеціалісти «Подільської археології». Проведуть їх у рамках реалізації “Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки”. Необхідні дозволи на проведення розкопок археологи вже отримали, як на рівні області, так і на рівні держави. А з міського бюджету виділили на це необхідні кошти.

Після обстеження тернопільських підземель фахівцями із Києва за допомогою сучасної техніки, зацікавлення ними значно зросло не тільки у тернополян, а й жителів інших регіонів. Тому є потреба у їх подальшому досліджені та відкритті для туристів.

– Зараз маємо велике зацікавлення нашими підземеллями зі всієї України, – каже Тарас Ковальчук, директор Туристично-інформаційного центру Тернополя. – Багато туроператорів контактують з нами з приводу організації в літній період екскурсій нашими підземеллями. Велику зацікавленість почали виявляти і самі городяни та різні організації, які організовують приїзд різноманітних груп з екскурсіями по місту.

Про те що підземелля цікаві людям підтвердили дві екскурсії, які відвідало майже тисячу осіб. За словами керівника організації «City projekt» Андрія Кіра, частина наших підземель добре збереглися і їх можна відвідувати туристам. Ті ходи, які збережені фрагментарно можна відкривати для огляду ззовні, облаштовуючи скляний купол. Також у підземеллі можна відкрити музей історії Тернополя, досліджувати їх для виявлення різних артефактів, що стосуються часів заснування міста.

Для початку визначено кілька ділянок, де незабаром розпочнуть археологічні розкопки. Це 20 квадратних метрів на Листопадовій, 2, де колись була катакомбна церква і від якої йдуть ходи до Катедри та замку. Досліджуватимуть ходи на вулиці Руській від магазину «Неотек» до Надставної церкви, Валовій, Старий ринок біля фізкультурно-оздоровчого комплексу та Замковій неподалік пологового будинку.

У рамках реалізації проекту із реконструкції території біля Тернопільського замку проведуть розкопки і там.

– Маємо попередні домовленості з «Подільською археологією» про розкопки біля сходів, що ведуть від готелю «Тернопіль» до причалу – там є залишки муру з однієї та іншої сторони, – зазначив заступник міського голови Леонід Бицюра. – Є також дані, що на місці сучасної альтанки біля ресторану «Максим» можуть бути залишки великого бастіону. Досліджуватимемо також територію перед замком, де під метровим шаром землі є залишки давніх призамкових споруд. Попередні домовленості про розкопки вже є, кошти з бюджету виділені, залишається дочекатися стабільної погоди.

Щодо Тернопільського замку, то у середині 2000-х був розроблений проект із реконструкції як самого замку, так і території навколо нього. Планувалося надати пам’ятці історії та архітектури вигляду, який був за польських часів. Та за словами архітектора Юрія Вербовецького зараз це вже не актуально, оскільки є дані, що під землею збереглися мури, які ще старіші за віком. І саме для цього необхідно провести детальні археологічні дослідження території і вже на їх основі відтворювати вигляд навколо замку, який був оборонною спорудою.

Ольга Трач