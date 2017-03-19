У Тернополі активісти замурували російський “Сбербанк”. ФОТО

18/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі активісти обклеїли вікна офісу “Сбербанку” інформаційними листівками та замурували вхід до нього. Таким чином вони висловили протест проти діяльності в Україні російських компаній.

Акцію провели “Правий Сектор” спільно з ВО “Свобода” та Національним Корпусом.

“Протягом більше трьох років війни влада не спромоглася заборонити бізнес окупантів на території Україні. Ведеться торгівля через окуповані території , російські бізнесмени відкривають філії своїх підприємств на нашій землі. Прибутки, отримані через цю діяльність, фінансують армії РФ та сепаратистів на сході України.

Зокрема в Україні продовжує працювати філія Сбербанку Росії. Саме тому, сьогодні, 18 березня «Правий Сектор» спільно з ВО «Свобода» та Національним Корпусом провели акцію біля відділення Сбербанку в Тернополі. Націоналісти вже неодноразово попереджали адміністрацію про можливі акції прямої дії, якщо банк не припинить свою роботу добровільно. Тому активісти обклеїли вікна офісу інформаційними листівками та замурували вхід до нього.

Ця спільна акція трьох націоналістичних структур буде далеко не останньою в боротьбі за інтереси української нації. Через злочинну бездіяльність влади щодо російського бізнесу, активні українці будуть самі перешкоджати економічній діяльності РФ”, – повідомляють на сторінці “Правого сектору” у соцмережі.