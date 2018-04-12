У Тернополі афроамериканець “ув’язнив” неповнолітню дівчину

Патрульні поліцейські оперативно прибули на виклик. З’ясувалося, що заявниця неповнолітня, навчається у місцевому коледжі й проживає окремо від батьків.

Охоронці порядку перевірили документи іноземця, який був у помешканні, з ними все в порядку. На території України він перебуває законно. З його слів, дівчина погрожувала накласти на себе руки.

Інспектори зв’язалися з матір’ю неповнолітньої. До її приїзду дівчину відвезли у притулок на вулиці Стрімкій.

На матір патрульні склали адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Відповідальність за цією статтею тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за рішенням суду, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.