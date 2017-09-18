У Тернополі аферисти обікрали студента з Житомирщини

18/09/2017 Розмір тексту:

6272 гривень викрали невідомі з електронного гаманця уродженця Житомирської області. З заявою потерпілий звернувся до Тернопільського відділу поліції.

Студент одного із місцевих навчальних закладів розповів, до нього зателефонував невідомий та представився співробітником банку. Чоловік запевнив хлопця, що його банківський рахунок заблоковано, оскільки невідомі намагалися зняти готівку.

Псевдопрацівник попросив власника рахунку повідомити особисті дані, аби активувати карту, що хлопець і зробив. Коли на мобільний телефон прийшло смс – сповіщення про успішне зняття готівки, молодик зрозумів, що його ошукали. За допомогою звернувся до поліцейських.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.