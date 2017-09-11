У Тернополі аферисти “кидають” людей, які хочуть орендувати квартиру

11/09/2017 Розмір тексту:

Оголошення в інтернеті, привабливі фото квартири, доступна ціна, номер мобільного телефону та ввічливий орендодавець – усе це не викликає сумнівів у тих, хто терміново шукає житло. Проте не завжди оголошення та дані, викладені у ньому, відповідають реальності.

На гачок пройдисвіта потрапила жителька сусідньої області. Дівчина, шукаючи квартиру для довготривалого винаймання, знайшла оголошення на одному із сайтів. Зателефонувала власникові, узгодили суму оплати та домовилися зустрітися. Проте орендодавець сказав, що наразі перебуває не в Тернополі, а бажаючих винайняти квартиру чимало.

Гарантією стовідсоткової домовленості стане аванс в розмірі трьохсот гривень. Ці гроші власник пообіцяв вирахувати із загальної оплати. Дівчина погодилася і скинула гроші на вказаний номер картки. За деякий час чоловік перетелефонував і повідомив, що дорогою до обласного центру зламалося авто і йому потрібно ще вісімсот гривень з загальної суми за житло. Дівчина платити відмовилася, а запропонувала виїхати на зустріч та привезти майстра. Після цих слів абонент відключився.

Що стала жертвою шахрая вона зрозуміла, коли її подруга ще раз зателефонувала за номером, вказаним на сайті, і почула ті ж самі умови: власник за містом і потрібно 300 гривень авансу.

Провівши власне розслідування дівчата помітили, що оголошення схожого змісту та ідентичні фотографії розміщенні на багатьох сайтах. Єдине, що власник одну й ту ж квартиру “здає” у різних містах України. За допомогою потерпіла звернулася до служби безпеки банку.

Поліцейські застерігають не довіряти невідомим. Не перераховуйте власні кошти, не пересвідчившись у наявності орендованого житла, товару чи іншого майна. Аферистів розвелося чимало і усі вони прагнуть одного – заволодіти вашими грошима, наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.