У Тернополі 9 гральних закладів замаскували під точки продажу лотерейних квитків. ФОТО

19/09/2018 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області спільно із оперативними працівниками СБУ в Тернопільській області та слідчими поліції задокументовано та припинено незаконну діяльність 9 гральних закладів у м.Тернополі,замаскованих під офіційні пункти з розповсюдження державних лотерей.

У приміщеннях, де продавали лотерейні квитки, клієнтам надавали доступ до азарних ігор, використовуючи комп’ютерну техніку та мережу Інтернет.

За результатами проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, виявлено та вилучено докази протиправної діяльності організаторів незаконного бізнесу – комп’ютерну техніку, цифрові носії інформації, мобільні телефони, готівкові кошти.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.203-2 КК України (Зайняття гральним бізнесом ).