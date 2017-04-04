У Тернополі 80-річний водій переплутав педалі і в’їхав у припарковані автомобілі. ФОТО

03/04/2017 Розмір тексту:

Аварія за участю п’яти автомобілів трапилась на проспекті Бандери, неподалік колишнього супермаркету «Київ». Там водій Lanos, не впоравшись з керуванням, зачепив автомобілі на стоянці.

Серед пом’ятих авто – і автомобіль поліцейських. Інцидент трапився сьогодні, 3 квітня, близько 15.00, повідомляє “20 хвилин“.

– Зачепив Lanos два автомобілі SKODA, Renault, – кажуть працівники поліції охорони. – Наше авто на початку парковки стояло. Що тут говорити…

Як пояснили правоохоронці, водій не обрав безпечної швидкості, здійснив неправильний маневр і як результат – зачепив припарковані автомобілі. Постраждалих немає. Водієві Lanos, 1937 року народження, викликали швидку, бо той був в шоковому стані.

– Я їхав, раптово з правої сторони виїжджає Mercedes, – розповідає водій Lanos Микола Т. – І прямо на мене, – метрів 10 було до зіткнення. І не було ніяких ознак, що він зупинятиметься. Щоб уникнути зіткнення я різко беру вправо. Але переплутав педаль і натиснув не на гальма, а на газ. От і занесло просто на ці машини. Mercedes проїхав. А я ось тут побив кілька машин. Тепер от маю…

Чоловік додає, що справді шокований від того, що сталось. Каже, що не думав, що ось так на рівному місці потрапить у таку халепу. – От сиджу, пишу пояснення. Документи забрали, – додає він. – Чекаю на тимчасове посвідчення водія. Не знаю, як виїду… Не хочу, щоб жінка дізналась.