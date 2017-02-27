У Тернополі 19-річна продавчиня прогнала грабіжника з ножем

27/02/2017 1
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25 лютого близько 23 години невідомий чоловік увірвався в крамницю, що по вул. Тарнавського у Тернополі. За словами продавця, зловмисник наніс їй удар рукою та спробував відчинити касу. 19-річна дівчина чинила опір і намагалося зателефонувати в поліцію. Коли дістатися до готівки нападнику не вдалося, він утік.

– Правоохоронцям, які прибули на виклик за вказаною адресою, працівниця магазину розповіла, що чоловік був у балаклаві та мав предмет, схожий на ніж, – повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. – За словами дівчини зловмисник худорлявий, середнього зросту, міцної статури, був одягнений у спортивні штани.

Серйозних травм потерпіла не отримала. Медики оглянули дівчину й надали їй допомогу  в зв’язку з гострою реакцією на стрес.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України – розбій, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

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Коментарі (1)

Анонімний

27/02/2017

граматика – намагалося?

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