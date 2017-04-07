У Тернополі 11-річний хлопчик вкрав… м’ятні цукерки
07/04/2017 0
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Ввечері 6 квітня на службу 102 надійшло два повідомлення про скоєння дрібних крадіжок неповнолітніми особами.
Так, на вулиці Симоненка працівники супермаркету повідомили про 11-річного хлопчика, який здійснив крадіжку м’ятних цукерок.
Також повідомлення про те, що троє підлітків 11 та 13 років викрали два флакончики парфумів у торговому центрі на вулиці Текстильній надійшло патрульним близько 21-ї години.
Патрульні поліцейські встановили їх особи, повідомили батьків та викликали слідчо-оперативну групу, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.
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