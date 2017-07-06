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У Тернополі 11-річна дитина отруїлася грибами
06/07/2017 0
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Перший випадок отруєння грибами вже зареєстрований у Тернополі.
Як повідомляють в обласному лабораторному центрі МОЗ України, захворіла 11-річна дитина. Вона вживала так звані моремухи.
В 2016 та 2014 роках реєструвалося по одному випадку отруєнь грибами, в 2013 році – 3 випадки. Всі хворі одужали.
А от у 2006 році отруїлося грибами аж 46 осіб, із них 19 дітей. Троє дорослих померло.
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