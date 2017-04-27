У тернопільських земельників – новий переділ влади

27/04/2017 Розмір тексту:

У головному управлінні Держгеокадастру в Тернопільській області – кадрові зміни.

За результатами конкурсного відбору на посаду першого заступника начальника управління призначено Віктора Білецького. За відсутності керівника відомства цей посадовець мав би виконувати його обов’язки. Однак наразі формальне керівництво Держгеокадастру здійснює Віктор Мартинюк, що займає посаду простого заступника начальника і на якого раніше було покладене виконання обов’язків. Як вдалося дізнатися з неофіційних джерел, найближчим часом дилема, хто кому керівник, має бути вирішена.

У коридорах білого дому розповідають, що призначення Білецького лобіював один із заступників Барни – Ігор Вонс, який є куратором земельного блоку. До призначення в область Білецький багато років працював на посаді заступника “земельного” відділу міської ради. На відміну від Мартинюка, який прийшов на посаду на революційній хвилі, є досвідченим фахівцем.

Цікаво, що практично одночасно з призначенням Білецького стали відомі результати конкурсу на посаду керівника Тернопільського міжрайонного управління Держгеокадастру, повноваження якого розповсюджуються на Тернопіль і Тернопільський район. Переможцем став Роман Левчик, який в часи Януковича очолював управління Держкомзему в Тернопільському районі. Очевидно, що новій владі потрібні і такі кадри.