У тернопільських вузах розпрощаються із “спеціалістами”
Цього року вищі навчальні заклади краю востаннє набиратимуть абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». А раніше отриманий диплом «спеціаліста» прирівняють до «магістра». Такі нововведення передбачає освітня реформа.
Міністерство освіти і науки України скасувало освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст». Відтепер в українській освіті діятиме п’ять освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Отримання диплому бакалавра означатиме здобуття повної вищої освіти. Також зникає поняття «кандидата наук». Всі, хто захистить кандидатську дисертацію, стануть докторами філософії. Також заплановані деякі зміни щодо проведення вступної кампанії.
«Вже відомі особливості вступної кампанії-2017. Одне з основних нововведень – це скасування освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Цього року їх ще набиратимуть на навчання, але це вже останній рік. А випускники, які здобули дипломи «спеціалістів» будуть прирівняні до «магістрів». Щодо кількості державних місць, то їх надто скорочувати не планують. Проте все залежить від вищого навчального закладу. Умови вступу також в основному формуватиме виш, проте будуть і загальні умови, затверджені Міністерством. А от прохідний бал встановлюватимуть безпосередньо в університетах», – розповідає заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.
За словами експертів, завдяки освітній реформі ми відходимо від радянської класифікації і переходимо до європейських стандартів.
Софія Романська
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Коментарі (2)
Тетяна11/04/2017
На які нормативні джерела Ви посилаєтесь?
Тетяна11/04/2017
Шановна пані Софія,вступ до ВНЗ за ОКР “спеціаліст” на 2017 рік Міністерством освіти та науки України скасовано. Минулого 2016 року ВНЗ набирало студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста востаннє. Не варто надавати некваліфіковану та непрофесійну інформацію читачам.