У тернопільських вузах розпрощаються із “спеціалістами”

11/04/2017 Розмір тексту:

Цього року вищі навчальні заклади краю востаннє набиратимуть абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». А раніше отриманий диплом «спеціаліста» прирівняють до «магістра». Такі нововведення передбачає освітня реформа.

Міністерство освіти і науки України скасувало освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст». Відтепер в українській освіті діятиме п’ять освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Отримання диплому бакалавра означатиме здобуття повної вищої освіти. Також зникає поняття «кандидата наук». Всі, хто захистить кандидатську дисертацію, стануть докторами філософії. Також заплановані деякі зміни щодо проведення вступної кампанії.

«Вже відомі особливості вступної кампанії-2017. Одне з основних нововведень – це скасування освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Цього року їх ще набиратимуть на навчання, але це вже останній рік. А випускники, які здобули дипломи «спеціалістів» будуть прирівняні до «магістрів». Щодо кількості державних місць, то їх надто скорочувати не планують. Проте все залежить від вищого навчального закладу. Умови вступу також в основному формуватиме виш, проте будуть і загальні умови, затверджені Міністерством. А от прохідний бал встановлюватимуть безпосередньо в університетах», – розповідає заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

За словами експертів, завдяки освітній реформі ми відходимо від радянської класифікації і переходимо до європейських стандартів.

Софія Романська