У тернопільських відділеннях банків орудують аферисти

14/09/2017 Розмір тексту:

П’ять тисяч двісті гривень втратила пенсіонерка з Тернополя. Жінка стала жертвою двох аферистів. Як повідомив начальник сектору відділу кримінальної поліції Віктор Демчан, невідомі підстерігали потерпілу в одному з відділень банку.

Чоловіки стежили за відвідувачами фінансової установи, приглядалися, хто і яку суму знімає з рахунку. Після того, як готівка опинялася в сумці, один з шахраїв непомітно йшов за обраною жертвою, а інший в цей час кидав під ноги гаманець із фальшивою готівкою.

Потерпіла розповідає, що дорогою побачила портмоне, але підняти його не встигла. Його підібрав невідомий і запропонував знахідку розділити навпіл. Коли гроші були поділені, до них підбіг ще один чоловік і почав звинувачувати обох у крадіжці гаманця та грошей. Пригрозив викликати поліцію.

Після цього аферист-спільник повернув гроші. Вирішила віддати знайдене і пенсіонерка. Вона відрахувала необхідну суму, але невідомий, скоріш за все заламав купюри і сказав, що не вистачає двох тисяч. Як результат – жінка віддала не фальшиві гроші, а кошти, отримані в банку, та й в два рази більшу суму.

Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, звернулася за допомогою до поліцейських, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Оперативники встановили особи підозрюваних. Правоохоронці розшукують зловмисників. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 190 частина 2 ККУ – шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.