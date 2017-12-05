У тернопільських училищ немає грошей на зарплати, зате є на премії…

04/12/2017 Розмір тексту:

Сума премій перевищує розмір місячного фонду заробітної плати, а отримувачі часто одні й ті самі. При цьому, деяким ПТУ зараз не вистачає коштів на зарплату. Про це повідомив депутат Тернопільської міської ради Андрій Шкула, пише Репортер.

– Заклади-лідери щодо премій – училища №1, 3, 4. В училищах №1 та №3 премії, як правило, давали більшості чи за заслуги, а в №4 є два десятки постійних отримувачів, – повідомив Андрій Шкула.

Для перевірки фінансового стану закладів профтехосвіти у міській раді створили комісію, яка вже завершила свою роботу. Одна з її пропозиції – повідомити тернопільську громаду про директорів-преміювальників (є випадки преміювання себе чи преміювання без підстав та рішень). А також пропонується підготувати дані про спеціальності, які дублюються у закладах, про ліжкомісця, поселених, групи, завантаженість, відповідність потребам ринку праці для їх оптимізації.

Також на сесію міської ради готується звернення до облради, Кабміну, уряду, президента щодо зміни законодавства, адже заклади профтехосвіти фінансуються з міської казни, але не підпорядковуються місту.