У тернопільських студентів свято: їх будуть впускати в гуртожитки навіть посеред ночі

12/11/2017 Розмір тексту:

Вхід до студентських гуртожитків має бути вільним у будь-яку пору доби. Відповідну ініціативу рекомендує Міністерство освіти і науки України. Відтепер в українських студентів не буде часових обмежень щодо входу до гуртожитків.

Вільний доступ студентів до гуртожитків спочатку ініціювала громадська організація «Українська асоціація студентів». Проте в окремих вищих навчальних закладах України й Тернопільщини таке рішення прийняли ще раніше. А деякі виші обласного центру, медичний і технічний, донині не вирішили, чи дотримуватися рекомендації Міносвіти.

«Я навчаюся у столичному університеті, моя сестра – у Тернопільському педагогічному. І наші гуртожитки вже другий рік працюють цілодобово, тобто можна зайти у будь-яку годину дня і ночі. Мені це дуже подобається. Вважаю, що ці всі часові обмеження – це радянська практика», – каже студентка Улянка Островська.

Незважаючи на те, що студенти окремих вишів можуть вільно залишати гортожитки і приходити туди у нічний час, вони повинні дотримуватися правил поведінки, а зокрема зберігати тишину.

Софія Романська