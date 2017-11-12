У тернопільських студентів свято: їх будуть впускати в гуртожитки навіть посеред ночі
Вхід до студентських гуртожитків має бути вільним у будь-яку пору доби. Відповідну ініціативу рекомендує Міністерство освіти і науки України. Відтепер в українських студентів не буде часових обмежень щодо входу до гуртожитків.
Вільний доступ студентів до гуртожитків спочатку ініціювала громадська організація «Українська асоціація студентів». Проте в окремих вищих навчальних закладах України й Тернопільщини таке рішення прийняли ще раніше. А деякі виші обласного центру, медичний і технічний, донині не вирішили, чи дотримуватися рекомендації Міносвіти.
«Я навчаюся у столичному університеті, моя сестра – у Тернопільському педагогічному. І наші гуртожитки вже другий рік працюють цілодобово, тобто можна зайти у будь-яку годину дня і ночі. Мені це дуже подобається. Вважаю, що ці всі часові обмеження – це радянська практика», – каже студентка Улянка Островська.
Незважаючи на те, що студенти окремих вишів можуть вільно залишати гортожитки і приходити туди у нічний час, вони повинні дотримуватися правил поведінки, а зокрема зберігати тишину.
Софія Романська
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